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عالم مناعة يكشف عرضا "مفاجئا" لمتحور "أوميكرون"

الصحة

عالم مناعة يكشف عرضا
Globallookpress Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور فلاديمير بوليبوك، عالم المناعة والحساسية الروسي، أن الصداع ووهن القوة، هي أعراض رئيسية لمتحور "أوميكرون".

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ويقول الخبير في حديث لموقع Ura.ru الإخباري، موضحا "أكثر الأعراض المميزة لمتحور "أوميكرون" إنها صداع واضح وضعف وانهيار القوة المفاجئ".

ويؤكد الخبير، على أن الخبراء وصفوا اأكثر من 70 عرضا لجميع حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ما يشكل معضلة في تحديد المتحور الذي أصاب المريض.

ويقول، "هذه الأعراض تتكرر في سلالات مختلفة، ولكن هناك أعراض تتميز بها سلالات محددة. فمثلا سلالة ووهان تتميز بفقدان حاستي الشم والتذوق، ولكن هذه الأعراض نادرا ما تلاحظ عند الإصابة بسلالة "دلتا".

ويضيف، وفقا لما ينشره الخبراء في البلدان الأخرى عن متحور"أوميكرون" هذه الأعراض نادرة جدا عند الإصابة بمتحور "أوميكرون".

المصدر: نوفوستي

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