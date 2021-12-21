كبير أخصائيي الوبائيات الأمريكي: "أوميكرون" قد يتحوّل قريبا إلى سلالة سائدة في الولايات المتحدة

قال كبير أخصائيي الوبائيات في الولايات المتحدة، أنطوني فاوتشي، إن متحور "أوميكرون" قد يتحوّل قريبا إلى سلالة سائدة في الولايات المتحدة وسيحتل مواقف رائدة بين سابقاته.

وأضاف قائلا إن التعداد التنازلي لـ"أوميكرون"قد انطلق وسيواجه الأمريكيون بعد أسابيع كميات هائلة من الإصابات. وأضاف أن السلالة الجديدة قادرة على خرق المناعة، مشيرا إلى أن تلك الإصابات لن تسبب مسارا خطيرا للمرض في حال خضوع المرضى للتطعيم.

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وقال في مقابلة مع قناة NBC الأمريكية :" يمكننا التوقع أن متحور "أوميكرون" سيسود على الأرجح بلادنا في بضعة أسابع قادمة وسنشهد بالتأكيد عددا كبيرا من الإصابات التي ستخرق المناعة".

وحسب الأخصائي فإن عطلة رأس السنة ستساعد في تسريع عملية تفشي متحور "أوميكرون" وذلك بسبب كثرة الاجتماعات بين العائلات والأصدقاء. أما الذين لم يتلقوا لقاحات فسيجدون أنفسهم غير محميين تماما. وقد يكون مسار المرض لديهم صعبا.

يذكر أن متحور "أوميكرون" اكتشف في الولايات المتحدة لأول مرة في 1 ديسمبر. ويشكل "أوميكرون" في الوقت الراهن نسبة 2.9% من حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. ويتضاعف عدد الإصابات به في العالم كل 3 أيام.

فيما كانت سلطات بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق أن متحور "أوميكرون قد تحوّل إلى سلالة سائدة في البلاد.

المصدر: تاس