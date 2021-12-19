 
مباشر

"ديلي ستار" عن أطباء في جنوب أفريقيا: أحد أبرز أعراض الإصابة بمتحور "أوميكرون" يظهر ليلا فقط

الصحة

Reuters Siphiwe Sibeko
انتشار فيروس كورونا في جنوب إفريقيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzqa

يشتكي المصابون بسلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد من أعراض مرضية عدة ومن أبرزها التعرق الليلي الشديد، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية اليوم الأحد.

إقرأ المزيد
لجنة مكافحة كورونا في مصر: لا يوجد ما يثير الذعر والهلع من متحور
لجنة مكافحة كورونا في مصر: لا يوجد ما يثير الذعر والهلع من متحور "أوميكرون"

ووفقا للصحيفة، يشير الأطباء في جنوب إفريقيا (حيث جرى الاكتشاف عن المتحور الجديد للمرة الأولى)، إلى أن التعرق الليلي لدى المرضى يظهر بغض النظر عن درجة الحرارة في مكان نومهم، حتى وإن كان الجو باردا.

وإذا كانت أعراض إصابة الشخص بمرض "كوفيد-19" تتضمن في بداية الجائحة، قبل كل شيء، سعالا جافا ومستمرا ودرجة عالية لحرارة الجسم وفقدان حاسة التذوق أو الشم، فالآن يشتكي المرضى المصابون بـ "أوميكرون" من أعراض جديدة، بما في ذلك سيلان الأنف والصداع والتعب وآلام الجسم والتعرق الليلي.

ونقلت الصحيفة عن أحد الأطباء المحليين قوله إن أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة هي "حكة في الحلق وآلام خفيفة في العضلات وإرهاق شديد وسعال جاف وتعرق ليلي"، مضيفا أن هذا النوع من التعرق الليلي يجعل المريض مضطرا إلى النهوض وتغيير ملابسه.

المصدر: Daily Star

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا