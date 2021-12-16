"الدواء الأوروبية" توصي بعقار "فايزر" ضد كورونا قبل ترخيصه

أوصت هيئة الدواء الأوروبية باستخدام عقار "فايزر" التجريبي لعلاج كوفيد-19، في البلدان التي قد ترغب السلطات فيها باستخدام هذا العقار قبل ترخيصه رسميا.

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وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن الدواء غير المصرح باستخدامه بعد في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 "يمكن استخدامه لعلاج البالغين المصابين بكوفيد-19 الذين لايحتاجون إلى أوكسجين إضافي وأكثر عرضة للإصابة بالمرض الشديد".

وأضافت أنه يجب إعطاء العقار في أقرب وقت ممكن بعد تشخيص كوفيد-19 وفي غضون 5 أيام من بدء الأعراض.

وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية في بيان أنها أصدرت التوصية "لدعم السلطات الوطنية التي قد تقرر الاستخدام المبكر المحتمل للدواء قبل ترخيص التسويق على سبيل المثال في بيئات استخدام الطوارئ، في ضوء ارتفاع معدلات العدوى والوفيات بسبب كوفيد-19 عبر الاتحاد الأوروبي".

واستندت الوكالة في قرارها إلى دراسة أجريت على مرضى غير مقيمين في المستشفى وغير مطعمين مصابين بفيروس كورونا وحالة أساسية واحدة في الأقل تعرضهم لخطر الإصابة بأعراض حادة لكوفيد-19.

وبدورها، قالت شركة "فايزر" في وقت سابق من هذا الأسبوع إن دواءها "باكسلوفيد" يبدو فعالا ضد متحور "أوميكرون".

كما قالت "فايزر" هذا الأسبوع إن النتائج الكاملة لدراستها التي شملت 2250 شخصا أكدت النتائج المبكرة الواعدة للعقار ضد الفيروس، حيث قلل الدواء من حالات إيداع المستشفيات والوفيات مجتمعة بواقع نحو 89 بالمئة بين البالغين المعرضين لمخاطر عالية عند تناوله بعد فترة وجيزة من ظهور أعراض كوفيد-19 الأولية.

المصدر: "أسوشيتد برس"