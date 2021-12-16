الهيئة الأوروبية للأدوية توافق على علاجين جديدين ضد كورونا

وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية اليوم الخميس على علاجين جديدين مضادين لفيروس كورونا، الأول بالأجسام المضادة أحادية النسيلة، والثاني عقار مثبط للمناعة.

والعلاج الأول بالأجسام المضادة أحادية النسيلة يطلق عليه "غلاكسو سميث كلاين" بينما العلاج الثاني وهو عقار مثبط للمناعة مرخص في الاتحاد الأوروبي لمعالجة حالات الالتهاب المختلفة يعرف باسم "كينيريت".

وقالت الوكالة في بيان إن "غلاكسو سميث كلاين، مخصص لمعالجة كوفيد-19 لدى البالغين والمراهقين الذين لا يحتاجون إلى أكسجين إضافي والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض"، فيما وسع استخدام "كينيريت" ليشمل "معالجة كوفيد-19 لدى البالغين الذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي والمعرضين لخطر الإصابة بفشل تنفسي حاد".

المصدر: رويترز