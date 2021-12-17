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مشروب يحمي القلب ويخفض مستوى الكوليسترول

الصحة

مشروب يحمي القلب ويخفض مستوى الكوليسترول
Gettyimages.ru imagebroker/Michaela Begsteiger
صورة تعبيرية
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كشفت صحيفة Daily Express ، أن بروتين مصل اللبن فعال في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

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وتشير الصحيفة، إلى أن تناول بروتين مصل اللبن يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول "السيء" في الدم ورفع مستوى الكوليسترول "الجيد"، الذي يفيد القلب.

وتضيف، يستخدم بروتين مصل اللبن كقاعدة لتنمية الكتلة العضلية، وينتج على شكل مسحوق لصنع مشروبات مختلفة (كوكتيلات).

وجاء في مقال الصحيفة، "بالإضافة إلى إدراج بروتين مصل اللبن في النظام الغذائي، يمكن للشخص أن يتناول أطعمة أخرى تساعد أيضا على تخفيض مستوى الكوليسترول "السيء" في الدم".

ووفقا للمقال، توجد أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، ويكفي تناول ثلاثة غرامات منها في اليوم. بالإضافة إلى ذلك ينصحون بالإكثار من تناول الفواكه والخضروات والشوفان والحبوب الكاملة وممارسة التمارين الرياضية وخاصة في الهواء الطلق.

المصدر: نوفوستي

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