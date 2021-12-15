 
مباشر
عاجل
مستخدمو "فيسبوك" حول العالم يبلغون عن أعطال في الموقع

طبيب روسي يحذر من فقدان الذاكرة بعد الإصابة بفيروس كورونا

الصحة

طبيب روسي يحذر من فقدان الذاكرة بعد الإصابة بفيروس كورونا
news.myseldon.com
كبير الأطباء للأمراض النفسية في وزارة الصحة الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rykz

تحدث كبير الأطباء للأمراض النفسية في وزارة الصحة الروسية، زوراب كيكيليدزه، عن أعراض مهمة لمتلازمة ما بعد "كوفيد".

وحذر من أن المرضى، غالبا ما يعانون من التهيج العصبي والفقدان الجزئي للذاكرة بعد الإصابة بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
وكالة الطب والبيولوجيا الروسية: فيروس كورونا يسرّع الشيخوخة
وكالة الطب والبيولوجيا الروسية: فيروس كورونا يسرّع الشيخوخة

وأوضح الأخصائي أن المريض لا يدرك أولا تأثير فيروس كورونا على دماغه. مع ذلك، فيمكن أن تتجلى عواقب المرض على شكل الفقدان الجزئي للذاكرة. وعلى سبيل المثال، فإن المريض ينسى بعض الكلمات. وقد يحس بالتهيج  العصبي أيضا.

وتحدث طبيب الأمراض النفسية كذلك عن الرياضيين، الذين يحسون بضيق في التنفس ولم يكن لديهم منه قبل الإصابة بفيروس كورونا وذلك بعد التعافي من "كوفيد – 19" والعودة إلى التدريبات المكثفة.

 وقالت صحيفة "إر بي كا" الروسية إن فيروس كورونا، يسبب خرق الحاجز الدموي الدماغي الذي يحمي الأنسجة العصبية من تغلغل الكائنات الحية الدقيقة والسموم من الدم.

المصدر: لايف

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا