وكالة الطب والبيولوجيا الروسية: فيروس كورونا يسرّع الشيخوخة

تحدثت رئيسة وكالة الطب والبيولوجيا الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، عن تأثير فيروس كورونا على شيخوخة جسم الإنسان.

وقالت، فيرونيكا سكفورتسوفا، إن عدوى فيروس كورونا تثير إعادة هيكلة الجسم، وهي سمة من سمات الشيخوخة.

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وأوضحت قائلة إن فيروس كورونا يسرّع عمليات مشابهة لإعادة الهيكلة أثناء الشيخوخة. وقالت في اجتماع عقد في أكاديمية العلوم الروسية: "هذه التغييرات يمكن عكسها في مراحلها الأولى كما يمكن إدخال تعديلات فيها".

وأشارت سكفورتسوفا إلى أن الطب يحتاج اليوم إلى مواقف جديدة من تشكيل خوارزمية العلاج الخاص بإعادة تأهيل المرضى المصابين بفيروس كورونا.

هذا وأعلنت، أولغا تكاتشيفا، كبيرة أطباء الشيخوخة بوزارة الصحة الروسية، أن مسار الإصابة بفيروس كورونا يصبح أكثر خطورة مع التقدم في السن، وقد يؤدي COVID-19 نفسه إلى إطلاق عملية الشيخوخة.

أما البروفيسورة، آنشا بارانوفا، عالمة الأحياء في المدرسة الأمريكية لبيولوجيا الأنظمة بجامعة "جورج ميسون"، فقالت إن الذبول المبكّر لجسم الإنسان يمكن أن يكون أحد العواقب الرئيسية لفيروس كورونا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا