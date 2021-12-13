عالم روسي يقترح دمج لقاح كلاسيكي مع لقاح أنفي للحماية الشاملة ضد فيروس كورونا

من أجل الحيلولة دون تغلغل عدوى الفيروس التاجي عبر الغشاء المخاطي، من الضروري إضافة لقاح أنفي إلى لقاح كلاسيكي ضد فيروس كورونا.

أعلن ذلك د. أناتولي ألتشتاين، عالم الفيروسات الروسي في حديث أدلى به لموقع Ura.ru ألإلكتروني الروسي. وقال إنه مع ظهور هذا المزيج تتشكل في جسم الإنسان الغلوبولين المناعي A بكميات كبيرة، بينما لا يحدث ذلك بعد التطعيم الكلاسيكي.

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وأضاف أنه في هذه الحال، قد يتوقف المريض عن كونه حاملا للفيروس.

وأوضح قائلا:" إن الغلوبولين المناعي А يحمي الغشاء المخاطي، لذلك لا يمكن للفيروس أن يدخل جسم الإنسان. مع ذلك فبعد التطعيم الكلاسيكي، غالبا ما تتشكل لدينا للأجسام المضادة للغلوبولين المناعي G، وفي حال الحصول على كلا اللقاحين (الكلاسيكي والأنفي)، نحصل على كميات كبيرة من الغلوبولين المناعي A و G.

واتفق معه كبير أخصائيي تشخيص الأمراض المعدية في منطقة الأورال الفدرالية الروسية، د. سيرغي توكاريف، وقال إنه من خلال تطبيق نظام الجمع بين التطعيم الأنفي والتطعيم الكلاسيكي بحقن جرعتين من اللقاح، قد يتوقف المريض عن كونه حاملا للفيروس. وأشار إلى أن نقاشا علميا جاريا حول مثل هذا الجمع بين اللقاحات. ويفترض أنه في حال دمج اللقاحين، تعزز الحماية ضد فيروس كورونا، حيث يطوّر اللقاح الكلاسيكي استجابة مناعية عامة على مستوى العضلات، وأما اللقاح الأنفي فيعزز المناعة للأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي.

يذكر أن رئيس مركز غاماليا" الروسي للبيوبوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبرغ ، كان قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية الاستخدام المشترك للقاح "سبوتنيك لايت" واللقاح الأنفي، مشيرا إلى أن ذلك لا يلحق أي ضرر بجسم الإنسان.

المصدر: لايف