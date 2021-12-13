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هل تزيح "أوميكرون" سلالة "دلتا"؟.. خبير فيروسات روسي يجيب

الصحة

هل تزيح
Sputnik
ألكسندر غينسبرغ
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رأى ألكسندر غينسبرغ، مدير معهد "غاماليا" لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، وجود امكانية في أن تزيح  سلالة كورونا "أوميكرون" السلالة السابقة "دلتا".  

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وفي معرض إجابته على سؤال من وكالة أنباء نوفوستي حول إمكانية مثل هذا الاحتمال، قال غينسبرغ: "ظهرت تقارير تفيد بأنه في جنوب إفريقيا تجري عملية الإزاحة وبسرعة كبيرة، ولذلك، كل شيء ممكن".

وذكر مدير معهد "غاماليا" لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية أن روسيا رصدت فقط حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لمريضين قدما من جنوب إفريقيا، وكانا قد حصلا على تطعيم في السابق، والمرض يسير  بصورة خفيفة لديهما.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قررت بعد اجتماع طارئ في نهاية نوفمبر، تصنيف النوع الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" المكتشف في جنوب إفريقيا على أنه يشكل مبعث قلق، وأطلقت على السلالة الجديدة "B.1.1.529" الحرف اليوناني "أوميكرون".

المصدر: نوفوستي

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