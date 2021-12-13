دواء لعلاج الإدمان على الكحول يتصدى لفيروس "كوفيد-19"

كشفت نتائج دراسة أجراها علماء كلية الطب بجامعة هارفارد وأطباء مستشفى بوسطن للأطفال، أن عقار ديسلفيرام المستخدم في علاج الإدمان على الكحول، يمكن استخدامه في علاج "كوفيد-19".



وكان الدافع لإجراء هذه الدراسة، الملاحظات الواعدة لتأثير عقار ديسلفيرام في الفحص الكيميائي الحيوي والفحص الكلوي، وكذلك نتائج اختباره على الفئران المخبرية.

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واستخدم الباحثون طرق حسابية لتحليل قاعدة بيانات كبيرة من النظام الوطني للرعاية الصحية للمحاربين القدماء. وقد شملت الدراسة 944 ألف شخص خضعوا مرة واحدة على الأقل لاختبار الإصابة بالفيروس التاجي المستجد خلال الفترة من فبراير عام 2020 ولغاية فبراير 2021 ، وقد وصف عقار ديسلفيرام لـ 2233 منهم لعلاجهم من الإدمان على الكحول. واتضح أن الإصابات بالفيروس التاجي المستجد بين الذين تناولوا هذا العقار، كانت أقل بنسبة 34 بالمئة مقارنة بالذين لم يتناولوه، وعلاوة على ذلك لم يمت أي مصاب من بين الذين تناولوا العقار.

وتجدر الإشارة، إلى أن العلماء الروس كانوا أول من انتبه إلى فعالية عقار ديسلفيرام. ففي صيف السنة الماضية اكتشف فريق من علماء الكيمياء في المدرسة العليا للاقتصاد ومعهد الكيمياء العضوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فعالية هذا العقار ضد فيروس SARS-CoV-2 وقد نشروا موضوعا بهذا الشأن في مجلة Mendeleev Communications.

وقد أعلن عالم الكيمياء إيغور سفيتانكو، رئيس القسم الأساسي للكيمياء العضوية في معهد الكيمياء العضوية ومدرسة الاقتصاد العليا، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، لا تزال فعالية وتأثير هذا العقار قيد الدراسة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"