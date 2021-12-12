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متحور "دلتا" الأكثر انتشارا في موسكو

الصحة

متحور
Sputnik
روسيا
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أفادت ماريانا ليسينكوف، كبيرة الأطباء بمستشفى رقم 52 في موسكو، أن المتحورين "دلتا" و"أوهان" يعدان الأكثر انتشارا في العاصمة الروسية.

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وقالت ليسينكو في حديثها لبرنامج "أخبار الأسبوع" في قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد: "إننا لم نواجه متحور "أوميكرون" بعد. يعد المتحور "دلتا" الأكثر انتشار حاليا. كما يوجد هناك - مهما كان هذا غريبا - عدد كبير من المرضى المصابين بالمتحور "أوهان".

وأضافت: "لا تخيفنا سلالة "أوميكرون" بأي شيء جدي، ونأمل بأن تكون هذه السلالة أكثر ودية بالنسبة للبشر من المتحور "دلتا".

المصدر: نوفوستي

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