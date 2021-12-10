طبيب مناعة روسي يتحدث عن أخطر طفرة لفيروس كورونا

تحدث عالم المناعة وأخصائي الحساسية الروسي فلاديمير بوليبوك في حديث أدلى به لموقع Ura. Ru الإلكتروني الروسي عن أخطر طفرة لـ" كوفيد - 19".

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وقال:" ستظهر أخطر طفرة للفيروس التاجي في حال يبدأ CoViD-19 في مهاجمة الخلايا اللمفاوية التائية، وهي خلايا الجهاز المناعي التي لا يمكن إنتاج الأجسام المضادة بدونها.

ومضى قائلا:" إن أخطر طفرة لفيروس كورونا، ستظهر في حال اندماج فيروس كورونا مع فيروس نقص المناعة البشرية، بصفته فيروسا ينتمي إلى اسرة فيروسات RNA أيضا. وإنه يفاجئ بمهاجمته الخلايا اللمفاوية التائية التي تعد الخلايا الرئيسية في الجهاز المناعي. وإذا تعلم الفيروس التاجي مهاجمة الخلايا اللمفاوية التائية، فإنه سيتعلم كذلك تعطيل جهاز المناعة عن العمل، ما يؤدي إلى فقدان الإنسان لقدرته على الشفاء والتعافي مبدئيا".

هذا وقد أعلن كبير اختصاصيي الأمراض المعدية السابق في موسكو، نيقولاي ماليشيف بدوره، أن التغيرات التي تطرأ على بروتين S، الموجود على سطح الفيروس التاجي، لها أيضا خطورة كامنة مرتبطة باحتمال تغيير اللقاحات كلها ضد فيروس كورونا.

المصدر: لايف