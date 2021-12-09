الرقابة الروسية: تحوّرات هامة في فيروس كورونا قد تحدث كل نصف عام

قد تحدث تحوّرات هامة ملحوظة في فيروس كورونا كل نصف عام مع شرط تفشيه النشط ضمن البشر.

أعلنت ذلك رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية، آنا بوبوفا في كلمة ألقتها في المؤتمر العلمي الدولي الثاني الخاص بمكافحة فيروس كورونا. وأشارت إلى أن روسيا تعاني في الوقت الراهن من متحوّر "دلتا" لفيروس كورونا.

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بينما يعتبر عالم الفيروسات د. أناتولي ألشتاين، أنه من المستحيل التغلب التام على وباء فيروس كورونا، إذ أن الجائحة يمكن أن تختبئ مؤقتا، ثم تعود إلى الإنسان مجددا.

لذلك لا يمكن التخلص من الفيروس التاجي تماما، إذ أنه عبارة عن فيروس ثنائي الأصل، وقد يعيش داخل الإنسان والحيوان على حد سواء، خلافا لفيروس الجدري الذي يعيش داخل الإنسان فقط.

وأوضح أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من إنسان لآخر أو من حيوان إلى آخر وكذلك من الحيوان إلى الإنسان وبالعكس.

المصدر: لايف