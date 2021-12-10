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بروفيسورة تقيّم احتمال ظهور متحور جديد بعد "أوميكرون"

الصحة

بروفيسورة تقيّم احتمال ظهور متحور جديد بعد
Globallookpress NIAID-RML
صورة تعبيرية
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أعلنت البروفيسورة لودميلا راتنيكوفا، رئيسة قسم الأمراض المعدية بجامعة جنوب الأورال الطبية، أن الجائحة قد تتقلص، لأن متحور "أوميكرون" قد يكون آخر متحور للفيروس التاجي المستجد.

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وتقول، "من المحتمل أن يكون متحور "أوميكرون" الذي أكتشف مؤخرا، آخر تحور في الفيروس التاجي المستجد. لأن المعلومات تشير إلى أن إمكانيات الفيروس بدأت في النفاد. صحيح هو معد وسريع العدوى. ولكن نشاطه الوبائي يقل، وقد لا يتحور بعد الآن".

ومن جانب آخر أعلن ألكسندر سيميونوف، رئيس معهد بحوث العدوى الفيروسية في مركز "فيكتور"، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" أن متحور "أوميكرون" يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي أسرع بـ 2-3 مرات من متغيرات SARS-CoV-2 المعروفة سابقًا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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