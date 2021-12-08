"سبوتنيك V" اللقاح الأكثر أمانا ضد كورونا في العالم

أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا، أثبت أنه الأكثر أمانا وفعالية في العالم.

وقال في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "تظهر أحدث البيانات أن هذا اللقاح هو الأفضل والأكثر فعالية وأمانا في العالم".

وأشار ديميترييف إلى دراسة أجريت في هنغاريا، أظهرت أن "سبوتنيك V" فعال بنسبة 98%.

وأضاف: "هذا هو المعدل الأعلى.. وهذا يعني أن الذين تم تطعيمهم به يتمتعون بحماية أفضل 130 مرة من الموت من فيروس كورونا مقارنة بغير الملقحين، وهذا هو أعلى مستوى من الحماية بين اللقاحات الخمسة التي تم اختبارها".

وتابع: "فعالية اللقاح تدوم لفترة أطول مقارنة باللقاحات الأخرى، كما أن الآثار الجانبية أقل بكثير".

وتم تسجيل "سبوتنيك V" في روسيا في أغسطس عام 2020، وأصبح أول لقاح معترف به رسميا في العالم ضد فيروس كورونا، كما تمت الموافقة على استخدامه حاليا في 71 دولة، وجرى حتى الآن تطعيم أكثر من 250 مليون شخص به حول العالم دون تسجيل أي أعراض جانبية خطرة لديهم.

المصدر: "تاس" + "إزفيستيا"