 
مباشر

عالم روسي: "أوميكرون" قد ينقذ البشرية من عمليات الإغلاق

الصحة

عالم روسي:
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwg2

قال بيوتر تشوماكوف رئيس مختبر تكاثر الخلايا في معهد "إنغلهارت" للبيولوجيا الجزئية، إن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا قد تصبح بالفعل لقاحا حيا.

وأضاف تشوماكوف العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية: "هناك رأي متفائل بأنه ربما قامت الطبيعة نفسها بخلق لقاح حي ضد فيروس كورونا. أي أن الأشخاص الذين يحملون هذه السلالة من الفيروس التاجي، سيصبحون مقاومين للسلالات المسببة للمرض".

وأعرب تشوماكوف عن أمله في أنه مع ظهور "أوميكرون"، ستتمكن البشرية من نسيان القيود وعمليات الإغلاق.

إقرأ المزيد
خبير في جنوب إفريقيا: المتحور أوميكرون قد يتفوق على دلتا
خبير في جنوب إفريقيا: المتحور أوميكرون قد يتفوق على دلتا

 في الوقت نفسه، أشار الخبير الروسي، إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان "أوميكرون" سيتمكن من إزاحة السلالات الأخرى من فيروس كورونا، والحلول مكانها.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا