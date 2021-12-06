عالم فيروسات روسي لا يستبعد انتهاء وباء فيروس كورونا عام 2022

لم يستبعد عالم الفيروسات الروسي وكبير الباحثين في مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية والأوبئة، أناتولي ألتشتاين، أن ينتهي وباء "كوفيد – 19" عام 2022.

صرح الباحث بذلك في حديث أدلى به لموقع Ura.ru الإلكتروني، مشيرا إلى أن ظهور متحور "أوميكرون" لم يجلب وفيات كثيرة، خلافا لمتحور "دلتا"، لذلك لا يجب الخوف منه.

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وأوضح الباحث أن جنوب إفريقيا شهدت في نوفمبر الماضي وفاة 600 شخصا، ومن غير المعلوم ما هي متحورات لفيروس كورونا تسببت في وفاتهم. إلا أنه حتى هذ العدد أقل 3 أضعاف مما كان عليه في الأشهر الماضية.

والعالم على يقين من أن كل شيء يتوقف على وعي الناس، ومن الضروري ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، فضلا عن نشاط عملية التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال:" إذا تبيّن أن متحور "أوميكرون" أقل شراسة من "دلتا" ، فقد ينتهي وباء الفيروس التاجي في وقت مبكر من العام المقبل".

"ومضى قائلا:" أتوقع انتهاء الجائحة عام 2022، وسيتحقق هذا السيناريو المتفائل لانتصارنا على الوباء، مع شرط ارتدائنا للأقنعة الواقية بشكل طبيعي والتزامنا بالتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا. وإذا استطعنا اتخاذ كل تلك الخطوات، يمكننا تطويق الوباء عام 2022. وفي حال تلقينا اللقاحات فإن "أوميكرون" لن يذهب بعيدا".

هذا وكان كبير اختصاصي الأمراض المعدية في الوكالة الفدرالية الروسية للبيولوجيا والطب، فلاديمير نيكيفوروف قد أعلن في وقت سابق، أن ظهور متحور "أوميكرون" هو بداية لنهاية الوباء. وأشار الخبير إلى أن الطفرة الجديدة أسرع انتشارا، ولكنها تسبب مسارات أقل حدة للمرض ولا تسبب إصابات رئوية خطيرة.

المصدر: لايف