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مرض نادر.. نمو ضرس داخل أنف رجل أمريكي (صور)

الصحة

مرض نادر.. نمو ضرس داخل أنف رجل أمريكي (صور)
Reuters
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قال أطباء في نيويورك إن رجلا يبلغ 38 عاما زار عيادتهم في مستشفى "ماونت سيناي" بالولاية وهو يشكو من صعوبة التنفس لفترات مستمرة والاحتقان داخل أنفه، ليكتشفوا بعدها نمو ضرس داخل أنفه.

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وعندما زار الرجل عيادة الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى ماونت سيناي بنيويورك، قال إنه يواجه صعوبة في التنفس من خلال أنفه، وهو أمر كان يعاني منه لعدة سنوات.

ووجد طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي فحص المريض أنه قد نما سن إضافي في أنفه، حيث كشف الفحص عن حاجز منحني متشكل من كتلة بيضاء صلبة في فتحة الأنف وأكد التصوير المقطعي أن السن هو سبب صعوبة التنفس.

وفقا للأطباء، فإن ظهور السن في مكان غير نمطي هو مرض نادر للغاية.

مرض نادر.. نمو ضرس داخل أنف رجل أمريكي (صور)

وبعد عملية جراحية، أزال الأطباء السن من تجويف الأنف بطول 14 ملم وعرض 10 ملم، وأشار الأطباء إلى أنه تم حل صعوبة تنفس المريض والاحتقان وذلك بعد فحص ومتابعة عقب ثلاثة أشهر من إجراء الجراحة.

مرض نادر.. نمو ضرس داخل أنف رجل أمريكي (صور)

المصدر: independent

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