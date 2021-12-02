بعد عملية فصل ناجحة لتوأم في الأردن.. عادا إلى اليمن: محمد وأحمد

محمد وأحمد البخيتي مع والدهما لدى وصولهما إلى صنعاء ـ وكالة "سبأ"

بعد نجاح عملية معقدة لفصلهما عاد توأمان إلى اليمن قادمين من الأردن حيث قضيا رحلة علاجية استمرت 11 شهرا.

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ونقلت وكالة "سبأ" عن وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان، نجيب القباطي، أن الطفلين محمد وأحمد البخيتي وصلا إلى مطار صنعاء "بعد أن تم فصلهما، وهما يتمتعان بصحة جيدة، وهذا نتيجة جهود مشتركة بين وزارة الصحة واليونيسف".

وثمن القباطي اهتمام منظمة اليونيسف ورعايتها للطفلين التوأم، قبل إجراء العملية وبعدها في الأردن.

وقال الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فيليب دوميل، إن عودة الطفلين جاءت "بعد جهود مشتركة بذلتها وزارة الصحة واليونيسف بمكتبها في اليمن والأردن، والمستشفى التخصصي في عمان، والمانحين الأفراد الذين دعموا العملية منذ بدايتها، للطفلين".

وكان التوأم السيامي غادرا مطار صنعاء الدولي في فبراير الماضي إلى عمان، بعد ميلادهما بثلاثة أشهر في مستشفى السبعين بالعاصمة صنعاء.

المصدر: وكالة "سبأ" اليمنية