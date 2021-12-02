شركة بريطانية تأمل بابتكار عقار مضاد لـ"أوميكرون" حتى نهاية العام

أعربت شركة "غلاكسو سميث كلاين" الدوائية البريطانية عن أملها في استكمال بحوثها حتى نهاية العام على عقارها المضاد لكورونا، بما يخدم مقاومته "أميكرون" متحور الفيروس الجديد.

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وأضافت الشركة أن عقارها المضاد لكوفيد-19 والذي يعتمد على الأجسام المضادة "يبدو" فعالا ضد المتحور "أوميكرون" وذلك بناء على اختبارات معملية أولية.

وقالت الشركة إنها تأمل في استكمال الاختبارات بحلول نهاية العام لتأكيد ما إذا كان العقار فعالا ضد جميع الطفرات المختلفة التي شوهدت مع المتحور الجديد.

وكانت شركة الأدوية "ريجينيرون" حذرت الثلاثاء من أن مزيج الأجسام المضادة يبدو أنه يفقد فعاليته ضد "أوميكرون".

وكانت حكومة الولايات المتحدة اشترت ملايين الجرعات من علاجات الأجسام المضادة التي تصنعها "غلاكسو سميث كلاين" و"ريجينيرون" و"إيلي ليلي"، ووزعتها على الولايات في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: "أسوشيتد برس"