 
مباشر

غينتسبورغ يحدد اللقاحات التي يمكن استخدامها في آن واحد

الصحة

غينتسبورغ يحدد اللقاحات التي يمكن استخدامها في آن واحد
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rv6k

قال ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" العلمي، إنه يمكن استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" مع اللقاح الأنفي ضد فيروس كورونا، في نفس الوقت.

وأضاف الخبير القول: "لن يضر ذلك بجسم الإنسان بتاتا".

في منتصف أكتوبر الماضي، أصبح معروفا أن وزارة الصحة الروسية سمحت بتنفيذ التجارب السريرية المتعلقة باستخدام البخاخ الأنفي الروسي

SPRAY 08-Gam-COVID-Vac-2021 من مجموعة "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشار غينتسبورغ، إلى أنه يتم اكتشاف أية آثار جانبية للبخاخ الأنفي المذكور.

إقرأ المزيد
مدير مركز
مدير مركز "غاماليا" يعد بتطوير لقاح ضد سلالة "أوميكرون" في غضون 10 أيام

ووفقا للمختصين في مركز "غاماليا"، لا يترافق "التطعيم" بهذا اللقاح الأنفي بأي ألم أو شعور غير مريح، وهو يهدف إلى إنشاء حاجز إضافي في شكل مناعة في الجهاز التنفسي العلوي.

في نهاية شهر نوفمبر، تمت إعادة تطعيم الرئيس فلاديمير بوتين، باستخدام "سبوتنيك لايت"، وبعد بضعة أيام تم تطعيمه بلقاح أنفي.

وأكد الرئيس بوتين بعد ذلك، أنه لم يشعر بأي إزعاج خلال ذلك.

المصدر: نوفوستي  

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا