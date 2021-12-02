خبراء: مكمل غذائي شهير "يزيد" من خطر الإصابة بسرطان الرئة والمعدة!

يعزز ناشرو المكملات الغذائية الفوائد الصحية لتناولها ولكن يجب أن تستطيع الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها من نظامك الغذائي.

وتحذر الأبحاث من أن أحد المكملات الغذائية الشائعة يزيد في الواقع من خطر الإصابة بسرطان الرئة والمعدة. ويعد "بيتا كاروتين" أحد المكملات الغذائية التي تأتي مع تحذير صحي.

يعطي "بيتا كاروتين" الفاكهة والخضروات الصفراء والبرتقالية لونها.

ويتحول إلى فيتامين A في الجسم، لذلك يمكنه أداء الوظائف نفسها فيه مثل فيتامين A.

ويجب أن تكون قادرا على الحصول على كل كمية "بيتا كاروتين" التي تحتاجها من نظامك الغذائي اليومي، لكن بعض الناس يختارون تناول المكملات.

وتنصح مراجعة الأدبيات حول مكملات "بيتا كاروتين" والنتائج الصحية، بعدم تناولها. ووفقا للمراجعة، التي نُشرت في الكتاب التعليمي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري، "كانت تجارب الوقاية من السرطان العشوائية واسعة النطاق سلبية بشكل أساسي، مع بعض الآثار السلبية والمفيدة الملحوظة".

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وتذكر المراجعة أن هذه التجارب أظهرت أن "بيتا كاروتين" يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة والمعدة.

ووجدت أيضا أن فيتامين E يزيد من سرطان البروستات والورم الحميد في القولون والمستقيم - وهو ورم حميد يتكون من غدد غير طبيعية في الأمعاء الغليظة.

وفي مكان آخر، وُجد أن مكملات "بيتا كاروتين" تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص الذين يدخنون أو تعرضوا بشدة لـasbestos في العمل.

وأصدرت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) أيضا نصائح مهمة حول تناول مكملات "بيتا كاروتين". ويجب أن تكون قادرا على الحصول على كمية "بيتا كاروتين" التي تحتاجها عن طريق تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن، وفقا لـ DHSC.

وتنصح هيئة الصحة "إذا قررت تناول مكملات "بيتا كاروتين"، فمن المهم عدم تناول الكثير لأن ذلك قد يكون ضارا".

وتضيف: "لا تتناول أكثر من 7 ملغ من مكملات "بيتا كاروتين" في اليوم ما لم ينصح الطبيب بذلك. ويُنصح الأشخاص الذين يدخنون أو الذين تعرضوا لـasbestos بعدم تناول أي مكملات "بيتا كاروتين"".

المصادر الغذائية الرئيسية للبيتا كاروتين:

• الخضراوات الصفراء والخضراء (الورقية) - مثل السبانخ والجزر والفلفل الأحمر.

• الفاكهة الصفراء - مثل المانغو والبابايا والمشمش.

المصدر: إكسبريس