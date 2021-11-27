خبير يكشف عن أعراض "غامضة حقا" لنقص فيتامين (د) تسبب مشاكل مناعية وبدانة

حذر خبير صحي من أنه يمكن أن تكون هناك مجموعة كاملة من أعراض نقص فيتامين (د)، قد تكون غامضة إلى حد ما.

وقال دكتور روبي، لموقع "إكسبريس": "تكمن مشكلة النقص في مدى أهمية فيتامين (د). لقد تطورنا ولذلك نحن بحاجة إليه لأشياء مختلفة، أكبرها صحة العظام، وأشياء أخرى مثل أمراض المناعة وأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السمنة. وهناك بعض الروابط مع الصحة العقلية أيضا، وتساؤلات عما إذا كان هناك دور في الاضطرابات العاطفية الموسمية".

وتشير الأدلة إلى أن عددا مروعا من المشكلات الصحية مرتبطة بعدم الحصول على ما يكفي من الفيتامين.

ما هي العلامات التي تدل على عدم حصولك على ما يكفي من فيتامين (د)؟

قال الدكتور روبي: "هناك مجموعة من الأعراض ويمكن أن تكون غامضة حقا. التعب الأكثر وضوحا الذي سيجعل معظم الممارسين العامين يفكرون في نقص فيتامين (د)، وهو أمر غامض للغاية. كما أن ألم العظام هو سبب آخر. ألم السيقان كذلك، خاصة إذا كان هناك أي دليل على حدوث كسور. والبيانات الأولية يمكن أن تكون مجموعة كاملة من الأشياء. الأمراض الجلدية، خاصة حكة الجلد أو جفاف الجلد. ويمكن أن يكون ذلك مشكلة".

ويعد عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) أمرا خطيرا، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل أمراض الكلى.

وقال الدكتور روبي: "في كثير من الأحيان، الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي، يجب أن تكون لديهم مجموعة كاملة من الفيتامينات المتعددة المختلفة، فيتامين (د) هو أحد أهم الفيتامينات، لأن هذا هو المكان الذي يحدث فيه الكثير من التنظيم".

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- الأطعمة التي تحتوي على الكثير من فيتامين (د):

• صفار البيض.

• اللحم الأحمر.

• الأسماك الزيتية.

• الأطعمة المدعمة بالفيتامينات.

كما ناقش الدكتور روبي الأطعمة التي يجب تناولها للمساعدة في تقليل "أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسكري".

وأوضح الخبير الصحي: "الالتهاب مفهوم عالمي يكمن وراء الكثير من اعتلال الصحة الذي نراه في المجتمع الغربي، أشياء مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسكري والسمنة، وكل هذه الأشياء تدعمها الالتهابات. لذا، إذا كان بإمكانك زيادة استهلاكك للمكونات التي تقلل الالتهاب أو تزيد من الالتهاب المتوازن، فسيكون ذلك مفيدا لك بشكل جيد".

- الأطعمة التي تحارب الالتهابات:

• الفواكه مثل الفراولة والتوت والكرز.

• مكسرات.

• طماطم.

• خضار ورقية.

• زيت الزيتون.

• الفطر.

المصدر: إكسبريس