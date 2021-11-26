"سبوتنيك-V" قادر على التكيف مع سلالة جديدة اكتشفت في جنوب إفريقيا

قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إن لقاح "سبوتنيك–V" قادر على التكيف السريع مع المتحور الجديد الذي تم اكتشافه مؤخرا في جنوب إفريقيا.

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وقال دميترييف في مقابلة مع قناة RT: "بإمكاننا أن نكيّف سريعا اللقاح على سلالة جديدة للفيروس إذا اقتضى الأمر ذلك. وإننا نعتبر أن "سبوتنيك–V" هو أكثر اللقاحات فعالية في الوقت الراهن ضد تحوّرات فيروس كورونا".

وشدد، دميترييف، على أهمية التعاون في مجال وضع لقاحات جديدة، وبصورة خاصة في مجال خلق لقاحات هجينة. وقال: "إني عقدت اليوم لقاء بالزملاء الصينيين حول التعاون في مجال وضع لقاحات هجينة. وإننا منفتحون للشراكة ونعتبر أن الجمع بين اللقاحات هو فكرة جيدة للبشرية".

يذكر أن أول رجل مصاب بسلالة B.1.1.529 تم كشفه مؤخرا في بوتسوانا وهو من جمهورية جنوب إفريقيا. وقد بلغ عدد المرضى المصابين اليوم بهذا المتحور من فيروس كورونا 77 شخصا وكلهم يقيمون في جمهورية جنوب إفريقيا.

وحسب استنتاجات العلماء المحليين فإن سلالة B.1.1.529 قادرة على إصابة الذين خضعوا لدورة كاملة من التطعيم. إلا أن هذا الافتراض لم يتم تأكيده إلى حد الآن.

وعقدت منظمة الصحة العالمية الجمعة 26 نوفمبر اجتماعا طارئا للكشف عن نتائج الدراسات الأخيرة للسلالة الجديدة. وستطلق المنظمة العالمية عليها تسمية انطلاقا من أحرف الأبجدية اليونانية.

المصدر: RT