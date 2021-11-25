عالم روسي يوضح سبب "اختفاء" المرضى من دون أعراض فيروس كورونا في روسيا

وأوضح الأخصائي الروسي للمناعة والحساسية فلاديمير بوليبوك سبب "اختفاء" مرضى فيروس كورونا من دون أعراض في روسيا.

وقال بوليبوك إن هناك عددا أقل من المرضى الذين لا يعانون من أعراض فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة من العدوى في روسيا.

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وحسب الأخصائي فإن السبب الرئيسي لـ"اختفاء" حاملي الفيروس بلا أعراض هو السرعة التي تهاجم بها سلالة "الدلتا" جسم الإنسان .

وقال:" في رأيي، الآن قلّ عدد المرضى بلا أعراض فيروس كورونا في البلاد لأن هناك المزيد من المرضى الذين يحملون الأعراض، أي أولئك الذين يشعرون بتوعّك ويذهبون إلى الطبيب، وتشهد ذلك الرسوم البيانية الأخيرة. ويعود ذلك إلى أن سلالة "الدلتا" من فيروس كورونا أصبحت أكثر شراسة، ولا تنتقل بشكل أسرع من شخص لآخر فحسب بل وتنتشر بشكل أسرع من خلية إلى أخرى داخل جسم الإنسان.

وقال بوليبوك في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك" الروسية إن جهاز المناعة ليس لديه الوقت لدرء العدوى، لذلك يعاني المزيد من الناس من أعراض فيروس كورونا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا