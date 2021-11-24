طبيبة روسية: مضاعفات ناتجة عن "كوفيد - 19" قد تسبب فقدان الذاكرة

باتت متقاعدة من مدينة روستوف الروسية تنسى تفاصيل حياتها وتوقفت عن فهم مَن حولها بعد أن أصابها مرض "كوفيد – 19".

أفادت بذلك صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" نقلا عن طبيبة أمراض الأعصاب في عيادة SM-Clinic الطبيبة بمدينة روستوف، ناديجدا بويارينوفا، التي قالت:" عندما سئلت المريضة عن سنة ميلادها قالت إنها سنة 1827".

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وحسب الطبيبة فإن "كوفيد – 19" قد يؤثر بشكل مباشر على أجزاء مختلفة من دماغ الإنسان. وذلك لأن فيروس كورونا يمكن أن يعطل عمل دورة الدم بعد دخوله أوعية الدم الدقيقة.

يذكر أن الأطباء قد سجلوا أكثر من 50 مضاعفة متعلقة بفيروس كورونا الذي يسبب تفاقم مختلف الأمراض المزمنة وحتى التهاب اللوزتين القيحي.

هذا وكانت صحيفة "لايف" الروسية قد تحدثت في وقت سابق عن طنين في الأذنين يحدث نتيجة لإصابة الدماغ من قبل فيروس كورونا. وقال الأطباء إن تلك المضاعفة يمكن إزالتها بعلاج معيّن.

المصدر: لايف