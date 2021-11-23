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طبيب روسي: الموجة الرابعة لوباء فيروس كورونا لم تنته بعد

الصحة

طبيب روسي: الموجة الرابعة لوباء فيروس كورونا لم تنته بعد
Maksim Bogodvid
صورة أرشيفية
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أعلن أخصائي الوبائيات وكبير الأطباء في شركة "إنفيترو – سيبير" الروسية، إيغور بوزدنياكوف أن وباء فيروس كورونا سينتهي في روسيا بمجرد بلوغ الحد الأقصى من مستوى مناعة القطيع.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لصحيفة "غازيتا.رو" حيث قال إن الوباء سينتهي بعد بلوغ المستوى الأعلى لمناعة القطيع. وأضاف أن ذروة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا قد فاتت، لكن الوباء لم ينته بعد.

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وأوضح قائلا:" أظن أن ذروة جديدة  قد فاتت، لكننا في انتظار ذروات أخرى. وهناك دفعة جديدة من المواطنين قد تعافوا من "كوفيد – 19" وخضعت دفعة أخرى للتطعيم. أما بقية المواطنين غير المطعّمين  فاختفوا ضمن حشود المطعّمين. وصار الفيروس يتفشى بسرعة أبطأ قليلا".

مع ذلك فإن مدير مختبر "دي إن كوم" الروسي، أندريه إيسايف أعلن أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا تنسحب، والدليل هو انخفاض نسبة الاختبارات الإيجابية لفحص فيروس كورونا "PCR".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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