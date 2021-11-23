طبيبة روسية لأمراض الأعصاب تتحدث عن علاقة "كوفيد" بالشخير

يشكل فيروس كورونا، الذي يصيب الرئتين خطرا على الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم أو الشخير.

أعلنت ذلك أخصائية أمراض الأعصاب الروسية، يلينا تساريوفا، التي أوضحت أن الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم هم أكثر عرضة للإصابة بالمسار الحاد لمرض فيروس "كوفيد -19".

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وقالت، تساريوفا في مقابلة مع موقع Ura.ru الإلكتروني الروسي إن" فيروس كورونا، الذي يؤثر بشكل مباشرعلى الرئتين هو عامل يمكن أن يزيد من خطر توقف التنفس أثناء النوم. وإننا نعالج هؤلاء المرضى باهتمام خاص".

واتفق معها أخصائي النوم، ميخائيل بوليوكتوف، رئيس قسم طب النوم في جامعة "سيتشينوف" بموسكو الذي أشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي العلوي يصعب عليهم تحمل فيروس كورونا.

هذا وكانت صحيفة "لايف" قد أفادت في وقت سابق بأن طبيب الأعصاب الروسي، خوروشيف، حذر من خطر التلعثم بعد الإصابة بمرض " كوفيد – 19". وإنه قارن فيروس كورونا بالتصلب المنتثر، حيث يمكن لأي شخص أن يُظهر أية أعراض عصبية.

المصدر: لايف