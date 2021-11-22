القتال من أجل حياتنا: تصويب أسلحة البشرية ضد "كوفيد-19"!

مع ارتفاع معدلات العدوى بـ"كوفيد-19" مرة أخرى، يسارع العلماء في جميع أنحاء العالم لمحاربة الخطر، ويقدمون مجموعة مختارة من العلاجات الجديدة والمتغيرات غير العادية من اللقاحات.

وتسجل مستويات العدوى أرقاما قياسية جديدة، والمستشفيات مكتظة بالمرضى، وبدأت الحكومات في فرض عمليات إغلاق، وليس فقط للأشخاص غير الملقحين - تبدو صورة الحرب ضد "كوفيد-19" مخيبة للآمال تماما. ومع ذلك، ما يزال هناك مكان للأخبار السارة: أبلغت فرق البحث عن نتائج إيجابية أثناء تجربة الأدوية وأنواع اللقاحات الجديدة.

- لقاحات الأنف

سيبقى التطعيم أحد أكثر الوسائل فعالية ضد "كوفيد-19". وكما قال البروفيسور ديفيد دوكريل، من مركز أبحاث الالتهاب بجامعة إدنبرة، لـ RT: "ستستمر اللقاحات في كونها جزءا أساسيا من كيفية التحكم في الفيروس. إذا تمكنا من تقليل عدد الإصابات وشدة العدوى وأيضا إلى أي مدى يمكن للفيروس أن يتكاثر عند الأشخاص لدى الإصابة، فإننا نبطئ قدرة الفيروس على التغيير والتحول".

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ومع ذلك، لا يعني التطعيم دائما أنه يجب عليك الحصول على حقنة. وعلى سبيل المثال، يجري حاليا تطوير العديد من لقاحات "كوفيد-19" داخل الأنف. وعندما يدخل الفيروس الجسم عن طريق الأنف، فإن رذاذ الأنف أو القطرات تهدف إلى إنتاج استجابة مناعية مخاطية ومنعها من الوصول إلى الرئتين.

وفي الهند، هناك لقاح من هذا النوع يكمل بالفعل المرحلة الثانية من التجارب السريرية. وفي روسيا، يخضع لقاح للأنف لتجربة سريرية على متطوعين. وفي تايلاند، من المتوقع تجربة منتج طوّر محليا على البشر في الربيع المقبل. وفي الولايات المتحدة، أبلغت جامعتا هيوستن وستانفورد مؤخرا عن نتائج جيدة لتجاربهم التي أجريت على الفئران.

ويمكن أن يكون للقاحات داخل الأنف العديد من الفوائد المحتملة مقارنة بالتلقيح.

وأوضح الأستاذ الفخري لعلم الأوبئة مارسيلو فيرادا دي نولي، لـ RT: "سيكون من الأسهل استخدامها، لأنها يمكن أن تدار ذاتيا. لن تحتاج إلى ممرضة أو إعدادات طبية". ونتيجة لذلك، كما يقول، هناك أمل في أن عددا أقل من الناس سيترددون في تلقي التحصين. ولا يجد الكثير منا أنه من الجيد الحصول على حقنة - وبعد كل شيء، هناك من يخافون من وخزات الإبر.

ومع ذلك، فإن أكثر ما يهم البروفيسور دي نولي هو مدة تأثير لقاح من هذا النوع. ومع ذلك، لا يمكن للعلماء أن يقولوا على وجه اليقين ما إذا كانت مادة الأنف قد تحل محل الحقنة تماما. ووفقا لألكسندر غينسبورغ، رئيس معهد أبحاث الطب الحيوي بمركز Gamaleya في موسكو، والذي ابتكر لقاح "سبوتنك V"، فإن النسخة الأنفية التي يعملون عليها ستوفر حماية إضافية ضد الفيروس، لكنها لن تحل محل الحقن.

ولا يعد لقاح الأنف هو الوحيد الذي يتم تطويره. وفي الصيف، تبين أن علماء وزارة الدفاع الروسية كانوا يصنعون لقاح "المضغ"، ويستهدف أيضا الاستجابة المناعية للأغشية المخاطية. وفي غضون ذلك، أعلنت شركة بريطانية هذا الشهر أنها ستجري تجربة بشرية على رقعة جلدية تستخدم الخلايا التائية لمواجهة الفيروس. ويأمل المطورون أن توفر مناعة تدوم لفترة أطول من اللقاحات الحالية. ويجري العمل على مشروع مماثل في جامعة كوينزلاند، أستراليا.

وعلى الرغم من أن كل هذا يبدو واعدا للغاية، إلا أن البروفيسور دي نولي يحذر من أن الأمر سيستغرق الكثير من الوقت حتى تصبح هذه المنتجات متاحة للجمهور. وقال: "أعتقد أن الاكتشافات في هذا المجال هي شيء جيد للغاية. ولكن إذا قلنا "اكتشفنا نوعا جديدا من اللقاح"، فسيقول الناس "آها، لذلك سننتظر ونرى". لكننا بحاجة إلى تطعيم الناس الآن".

- تحسين علاج "كوفيد"

لا تعتبر اللقاحات حلا سحريا، لسوء الحظ، نظرا للمستوى غير المرتفع للتحصين العالمي والسلالات الجديدة للفيروس التي تظهر باستمرار. ويقول البروفيسور دوكريل: "قد يصاب الناس بالعدوى على الرغم من حصولهم على لقاح، لكنني ما زلت أعتقد أن استراتيجية اللقاح ستكون مركزية في كيفية إدارة هذا النوع من الفيروسات في المستقبل. ولكن سيكون لدينا استراتيجيات أخرى ستكون مهمة للغاية. وسيكون لدينا عناصر أخرى عندما نجمعها كلها معا، فإنه يمنحنا أفضل فرصة يمكن للناس من خلالها أن يتعايشوا مع فيروسات كورونا، ونأمل أن يكون معدل الوفيات محدودا بدرجة أقل بكثير مما رأيناه للأسف في الأشهر الثمانية عشر الماضية".

ويوضح البروفيسور دوكريل أن الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ستكون أساسية في استراتيجية اللقاح الجارية. وهذه هي الأجسام المضادة المشابهة لتلك التي يستخدمها الجسم لمحاربة الفيروس. ويتم إنتاجها في المعامل وتُعطى عن طريق الحقن لتعزيز استجابة المريض ضد بعض الأمراض. ويستخدم العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بعدوى شديدة (بمن فيهم المرضى الأكبر سنا الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أو الذين يعانون من حالات طبية مزمنة). ويُستخدم بالفعل في الولايات المتحدة، بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء في العام الماضي. وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالمصادقة على دوائين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة.

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وفي أكتوبر، أبلغت شركة "أسترازينيكا" في المملكة المتحدة عن نتائج إيجابية لدراسة المرحلة 3 من تركيبة الأجسام المضادة، والتي، وفقا للمطورين، فعالة للغاية في كل من الوقاية من فيروس كورونا وعلاجه.

ويعمل الباحثون أيضا على إمكانية إنقاذ المرضى المصابين بـ "كوفيد" مما يسمى بـ "عاصفة السيتوكين" - وهي الحالة التي يتفاعل فيها الجهاز المناعي بشدة بحيث لا يقتل الفيروس فحسب، بل ويبيد الكائن الحي بأكمله. وسُجّل عقار "لتهدئة العاصفة" في روسيا هذا العام، ويتم استخدامه بالفعل على المرضى.

وهناك طريقة أخرى لمحاربة "كوفيد-19"، وهي استخدام الأدوية المضادة للفيروسات. وعندما بدأ الوباء، كان على الأطباء استخدام شيء موجود بالفعل (مثل مضاد الأنفلونزا Favipiravir) أو شيء مصرح به للاستخدام في حالات الطوارئ (مثل remdesivir). والآن، بعد أكثر من عام، فإن العمل على إنشاء دواء خاص لعلاج المرض على وجه التحديد يعطي نتائجه. وسجلت روسيا هذا الشهر أول دواء مضاد لـ"كوفيد" عن طريق الحقن. وقبل ذلك بقليل، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة توافق على أقراص مضادة للفيروسات التي تنتجها شركتا Merck وRidgeback Biotherapeutics ومقرها الولايات المتحدة. وحصلت شركة أمريكية أخرى، فايزر، على نتائج إيجابية من تجارب عقارها من النوع نفسه.

وتأمل كلتا الشركتين أنه مع وجود دواء على شكل أقراص، سيكون من الأسهل علاج الناس في المنزل.

وتقديرا لكل الجهود المبذولة في مجال تطوير العلاج المضاد لفيروس "كوفيد"، يشير البروفيسور دي نولي إلى أن القضية الرئيسية الآن هي الحد من انتشار الفيروس. ويقول: "تم تطوير الأدوية الجديدة للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالمرض. لكننا نحتاج إلى منع الناس من الإصابة بالمرض، وعدم السماح لهم بالعدوى لأن لدينا بعض الأدوية الجديدة التي يمكن أن تعالجهم".

ويردد العلماء في جميع أنحاء العالم الفكرة نفسها في العديد من المقالات المخصصة للمكاسب الطبية: من الرائع الحصول على العلاج، ولكن لا يمكن لأي من الأدوية أن تحل محل التطعيم، حيث يتعين على البشرية أولا وقبل كل شيء اعتماد تدابير وقائية ووقف الوباء.

يذكر أن التقرير من إعداد أناستاسيا سافرونوفا، محررة RT.

المصدر: RT