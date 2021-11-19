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"الأدوية الأوروبية" توصي بعقار "ميرك" لعلاج كورونا

الصحة

Reuters
صورة تعبيرية
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أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بعقار "ميرك" و"ريدجباك بيوثيرابيوتيكس" لعلاج كورونا خلال 5 أيام من ظهور الأعراض الأولى للمرض، وللبالغين الذين لا يحتاجون للأوكسجين.

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وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، إن الدواء المصنوع في صورة كبسولات ينبغي أن يؤخذ مرتين في اليوم وعلى مدى خمسة أيام.

ومن شأن التوصية أن تساعد الدول أعضاء الاتحاد عند اتخاذ قرارات الاستخدام المبكر المحتمل للدواء قبل صدور الموافقات على نطاق واسع في ضوء ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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