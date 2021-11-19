طبيبة روسية: فترة متلازمة ما بعد "كوفيد" تتقلص

أشارت الطبيبة الروسية للأمراض الباطنية والمناعة، إرينا يارتسيفا، إلى تقلص فترة متلازمة ما بعد "كوفيد" لدى المتعافين من عدوى فيروس كورونا.

جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت به يوم 18 نوفمبر لموقع "لينتا. رو" الإلكتروني.

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ويقول البعض إن ذلك يعني أن البشرية بدأت تتكيف مع الفيروس.

ومضت قائلة:" كان الأطباء في فترة سابقة يسجلون عددا كبيرا من الشكاوي الواردة من المرضى المتعافين من "كوفيد – 19" الذين عانوا من حالة الاكتئاب التي لازمتهم خلال فترة طويلة. أما الآن فتقلص عدد الشكاوي، ويقول غالبية المرضى إنهم باتوا يتأقلمون سريعا مع حياتهم الطبيعية.

وعزت الطبيبة تلك الظاهرة إلى أن الناس صاروا يُولون اهتماما أقل بتلك المشكلة ولا يركزون عليها. أما زملاؤها فهم على قناعة بأن البشرية صارت تتكيف مع "كوفيد".

وقد أبرز الأطباء أكثر الأعراض انتشارا في متلازمة ما بعد "كوفيد"، وبينها التعب والضعف وانخفاض القدرة على العمل والقلق والاكتئاب.

وقالت، يارتسيفا إن تلك الأحاسيس تفاجئ الناس بعد تعافيهم من "كوفيد – 19". لكن عليهم ألا يخافوا منها ويجب ألا يفكروا أنها ستظل تصيبهم بشكل دائم. وأضافت أن تلك الظاهرة، بصفتها عواقب للمرض، لن تدوم طويلا.

المصدر: تاس