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الرقابة الروسية تدعو إلى التطعيم ضد الإنفلونزا لمن أصابهم فيروس كورونا

الصحة

الرقابة الروسية تدعو إلى التطعيم ضد الإنفلونزا لمن أصابهم فيروس كورونا
Ilia Pitalev
رئيسة هيئة الرقابة على حقوق المستهلكين آنا بوبوفا
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تعتبر رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية، آنا بوبوفا أنه من الضروري أن يتلقى كل مَن أصابهم فيروس كورونا لقاحا ضد الإنفلونزا، إذ أن هؤلاء في خطر.

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وقالت في اجتماع  لجنة حماية الصحة في مجلس الدوما  (البرلمان الروسي):" من المهم أن نُكمل بشكل مباشر وفوري حملة التطعيم ضد الإنفلونزا كي يتلقى لقاحات كل مَن لم يتم تطعيمهم بعد. ويجب تطعيم كل مَن أصابهم فيروس كورونا لأنهم في خطر أيضا".

وحسب رئيسة الرقابة الروسية فإن مجموعات المواطنين المعرضين لخطر الإصابة بالإنفلونزا تتضمن المرضى الذين يعانون من مرض الغدد الصماء، والأمراض المزمنة في الرئتين، والقلب، وكبار السن، والحوامل، والأطفال الصغار وهناك مجموعة أخرى تتضمن  كل من تعافوا من "كوفيد – 19".

وشهدت روسيا العام الجاري، حسب بوبوفا، أول إصابات بمرض الإنفلونزا الذي ازداد عدد سلالاته من 70 إلى 200 سلالة وسجلت إصابات أولى في أغسطس الماضي، ما يعد أمرا مبكرا جدا".

هذا وقد أعلنت، آنا بوبوفا في 17 نوفمبر الجاري أن الحكومة الروسية تبحث حاليا مسألة تطبيق نظام شيفرات QR الخاص بالمواطنين الذين لديهم مستوى عال للأجسام المضادة لفيروس كورونا.

المصدر: تاس

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