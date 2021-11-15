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السعودية.. الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذر من عدة أخطار لاستخدام الحناء المخلوطة بمواد كيمائية

الصحة

السعودية.. الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذر من عدة أخطار لاستخدام الحناء المخلوطة بمواد كيمائية
Reuters
أرشيف
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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية بتجنب أعراض التحسس من الحناء بإجراء اختبار على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام.

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ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، تغريدة قالت فيها أن "الحناء اشتهر استخدامها في صبغ الشعر وعمل نقوش على الجلد وهي مسحوق يتم تحضيره بتجفيف أوراق شجرة الحناء وطحنها".

وأضافت الهيئة أن "خلط الحناء مع مواد ضارة أو خطيرة للحصول على لون أغمق أو زيادة فترة ثباتها يؤدي إلى تهيج البشرة واحمرارها وحروق في فروة الرأس أو الجلد".

ونصحت الهيئة بتحضير ذلك المسحوق في المنزل، أو شراؤه من مصادر موثوقة وتجنب خلط أو إضافة أي مواد كيميائية أخرى إليه، "وتجنبه من قبل المصابين بمرض أنيميا الفول، لأنه يؤدي إلى تكسر خلايا الدم الحمراء وظهور أعراض مهددة للحياة خصوصًا لدى الأطفال المصابين بذلك المرض".

المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية

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