الصحة العالمية و"المراكز الأمريكية" تحذر من تفشي الحصبة في العالم

حذرت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض من تفشي الحصبة في العالم لعدم تطعيم نحو 22 مليون رضيع ضد المرض خلال جائحة كوفيد-19 العام الماضي.

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وأصدرت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقريرا مشتركا أظهر أن حالات الحصبة المسجلة انخفضت بأكثر من 80 في المئة العام الماضي مقارنة مع 2019 لكن عدم تطعيم عدد أكبر من الأطفال ضد المرض يجعلهم عرضة للإصابة به.

وقال رئيس إدارة التطعيم في المراكز الأمريكية كيفن كين، إن "الأعداد الكبيرة من الأطفال غير المطعمين وتفشي الحصبة وجهود التشخيص التي تم تحويلها لدعم التصدي لكوفيد-19، كلها عوامل تزيد احتمالات حدوث وفيات مرتبطة بالحصبة ومضاعفات خطيرة لدى الأطفال".

وشهد العام 2020 أكبر زيادة في عدد الأطفال غير المطعمين على مدى 20 عاما ضد الحصبة وهي من أكثر الأمراض عدوى وخطيرة، إذ زاد عدد من لم يتلقوا التطعيم بنحو 3 ملايين عن العام الأسبق.

المصدر: "رويترز"