مركز "غاماليا": التطعيم الإلزامي أو موجات جديدة من الوباء كل 3 أشهر

أعلن رئيس مركز "غاماليا"، ألكسندر غينسبورغ، أن موجات جديدة من وباء كورونا ستظهر في روسيا كل 3 أشهر إذا لم يتحقق المستوى المطلوب من المناعة السكانية.

وأضاف رئيس المركزالروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية "غاماليا" أنه من الضروري تطبيق تجربة التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا في روسيا.

لا بد من تطعيم نسبة 70-75% من المواطنين الروس من أجل التغلب على عدوى "كوفيد–19، لذا يتعيّن إدراج اللقاحات ضد فيروس كورونا على جدول التطعيم الوطني، على أن تكون عملية التطعيم إلزامية.

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في الوقت نفسه، شدد ألكسندر غينسبورغ على ضرورة توضيح أهمية التطعيم ليس للبالغين فحسب، بل وللأطفال أيضا.

وأضاف الخبير أن علم الأوبئة يؤكّد على أنه إذا كان انتقال العامل المسبب للمرض عن طريق الرذاذ وعبر الهواء، فيجب تطعيم 70-80% من السكان، لتجنب قدرة الوباء على دعم استمراريته ذاتياً، وحتى يخبو لاحقاً.

وشدد غينسبورغ على ضرورة الخروج من الحلقة المفرغة، وهو ما يتطلب تدابير حاسمة لدفع المواطنين إلى التطعيم.

يذكر أن رئيس مركز "غاماليا" سبق له أن أعلن أن اللقاح الأنفي ضد فيروس كورونا سيكون إضافة إلى لقاحات عادية وليس بديلا لها. وحسب، غينسبورغ فإن اللقاح الذي يحقن على شكل بخاخ للأنف لا يلغي ضرورة التطعيم باللقاحات التي تستخدم حاليا في روسيا. وأضاف أن موعد تسجيل اللقاح الأنفي يتوقف على سرعة تمويل المشروع ونجاح الاختبارات السريرية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا