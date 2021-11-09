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تفشي عدوى كورونا بين الأسود في حديقة للحيوانات بسنغافورة

الصحة

تفشي عدوى كورونا بين الأسود في حديقة للحيوانات بسنغافورة
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أسد في حديقة حيوانات سنغافورة
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كشفت سلطات سنغافورة عن انتشار عدوى فيروس كورونا بين الأسود في حديقة للحيوانات بالبلاد.

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وذكرت المصلحة الوطنية لتربية الحيوانات والطب البيطري في سينفافورة أن أربعة أسود آسيوية وأسدا إفريقيا واحدا كانت تظهر عليها خلال الأيام الأخيرة أعراض نزلة برد، وأكدت الفحوص إصابة أربعة أسود بفيروس كورونا، فيما لا يزال الفحص الخامس قيد الدراسة.

وذكر البيان أن الأسود المصابة تم عزلها في حديقة الحيوانات التي تضم 9 أسود آسيوية و5 أسود إفريقية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن العدوى انتقلت إلى الأسود من أحد حراس الحديقة.

 

المصدر: "تاس"

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