محلول ملحي بـ 400 يورو بدلا عن لقاح كورونا.. احتيال طبي في اليونان

تم الكشف في اليونان عن عملية احتيال تورط فيها أطباء كانوا يتلقون أجورا من مناهضي التطعيم مقابل محلول ملحي يحاكي اللقاح، ومع ذلك يحقنونهم بلقاحات حقيقية، حسبما أفادت وسائل إعلام.

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وأوضح موقع "مير-24" الإخباري الروسي اليوم الاثنين أن مناهضي التطعيم كانوا يدفعون للأطباء مبلغا قدره 400 يورو مقابل حقن "اللقاح" الزائف لهم. وبحسب الموقع فإن بعض الأطباء كانوا يتلقون أجرا، لكنهم مع ذلك يحقنون المراجعين اللقاح الحقيقي بدلا عن الماء المملح.

يشار إلى أن على المواطنين اليونانيين غير المطعمين أن يخضعوا لفحص كورونا مرتين في الأسبوع، لكن هناك أماكن في البلاد لا يمكن الوصول إليها سوى لحملة شهادة توثق تلقي صاحبها التطعيم ضد كورونا.

المصدر: موقع "مير-24" الإخباري