عالم فيروسات روسي لا يستبعد ظهور طفرة جديدة قادرة على تفادي كل اللقاحات

لا يستبعد البروفيسور في قسم علم الفيروسات بجامعة موسكو الحكومية، أليكسي أغرانوفسكي، أن تظهر في روسيا طفرات لفيروس كورونا بوسعها تفادي كل اللقاحات التي اخترعها علماء الفيروسات.

وأوضح أن هيمنة سلالة "دلتا" في روسيا في الوقت الراهن تمنع فيروس كورونا من التحور وتشكيل طفرة قوية جديدة.

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وقال في حديث أدلى به لبوابة Ura.ru الروسية إن روسيا التي لا تزال تشهد ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا وزيادة في عدد الوفيات الناتجة عنه ضمن البلدان التي يحتمل أن تظهر فيها سلالة جديدة قادرة على مقاومة أي لقاح.

وأوضح أن تلك السلالة يمكن أن تظهر في أي بلد يتميز بكثرة المصابين بـ"كوفيد – 19". ومن الصعب الآن، حسب عالم الفيروسات، التنبؤ بكل مواصفاتها، إلا أنها يمكن أن تمتلك قدرة فائقة على تفادي كل اللقاحات، فضلا عن إمكانات أخرى.

وقال البروفيسور إن احتمال ظهور تلك السلالة غير كبير، مع العلم أن سلالة "دلتا" لا تزال طفرة سائدة في كل مكان، ما يشكل حاجزا أمام ثبوت سلالات أخرى.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا