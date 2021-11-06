الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية: علامة تنذر بالنوبة القلبية يجب الانتباه إليها

كشف خبراء من الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، أعراضا غير عادية للنوبة القلبية، حسب ما أفادت صحيفة "express".

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وقال الخبراء، إن الزوائد الشمعية على جلد الإنسان يمكن أن تكون نذير نوبة قلبية، وهي تنمو وتحدث على شكل تغيرات في الجلد ويمكن رؤيتها حول العينين أو الذراعين أو المؤخرة، ويجب الانتباه إليها.

وأضاف الخبراء من الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، أن "هذه النموات، التي تعرف باسم "الورم الأصفر"، هي في الأساس رواسب من الكوليسترول، إذا كان لديك مستويات كوليسترول غير صحية، لا تكون مؤلمة عادة لكنها قد تشير إلى حالة طبية أساسية ويجب عليك التحدث إلى الطبيب على الفور إذا كنت قلقا بشأن التغييرات التي تطرأ على بشرتك".

وحسب صحيفة "Express" أكد الخبراء أن تلك الزوائد ليست خطيرة، لكنها يمكن أن تشير إلى أمراض معينة في الجسم ومنها النوبات القلبية.

ولاحظ الأطباء أنه عند بعض المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية يمكن العثور على نتوءات ناعمة على الجلد، تحدث بسبب ترسب البروتينات على الجلد.

المصدر: "express"