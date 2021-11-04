الأطباء الروس والإسرائيليون يحثون مرضى السرطان على التطعيم ضد كورونا

أكدت جمعية السياحة العلاجية الإسرائيلية أن أطباء من روسيا وإسرائيل، أوصوا خلال المؤتمر الدولي لطب الأورام IsraelMedDay بتطعيم مرضى السرطان ضد كورونا.

وقالت الجمعية في بيان لها: "قدم داميان أوربان في المؤتمر الدولي حول علم الأورام رئيس قسم الأورام في مستشفى حاييم شيبا، مع زميلته إيرينا جيفليوك من روسيا تقريرا لا لبس فيه لمدير مركز الأورام بجامعة سيتشينوف الروسية البروفيسور إيغور ريشيتوف، يتضمن توصية بالتطعيم ضد فيروس كورونا".

وأشارت الجمعية إلى أن المؤتمر حضره حوالي ألف متخصص من روسيا وإسرائيل والنمسا والسويد وبيلاروس وأرمينيا وأوكرانيا وكازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا ودول أخرى.

وشارك 4 اختصاصيون إسرائيليون في طب الأورام زملاءهم بالتعريف بأحدث التقنيات في علاج أمراض الأورام، ولاسيما العلاج المناعي لسرطان الرئة، والنهج المتكامل لعلاج سرطان الثدي، والرعاية الملطفة.

وقال رئيس جمعية السياحة العلاجية الإسرائيلية مارك كاتزنلسون: "يسعدنا جدا أننا جمعنا أطباء أورام بارزون من العديد من البلدان في موقع واحد، كما تمكن الخبراء من التعرف بشكل مباشر على التجربة الإسرائيلية في علاج الأورام".

وتابع: "عقد مؤتمرنا في الذكرى الـ30 لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإسرائيل، وفي ضوء الاهتمام الخاص لسبل علاج أورام الرئة".

المصدر: "نوفوستي"