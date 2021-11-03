بحث: الشفاء من داء السكري من النوع الثاني أكثر سهولة مما تخيله العلماء

أظهرت الأبحاث في السنوات الأخيرة أنه يمكن التخلص من داء السكري النوع 2 من خلال مجموعة أساليب تخص اتباع نظام غذائي معين، بالإضافة إلى نمط حياة مختلف.

ومع ذلك، من الصعب معرفة على وجه اليقين عدد الأشخاص القادرين على النجاح في تحقيق مثل هذا الانعكاس.

يعاني حاليا مئات الملايين من الأشخاص حول العالم من مرض السكري، لكن الملايين منهم لا يدركون حتى أنهم مصابون بهذه الحالة.

وتشير دراسة جديدة في إسكتلندا إلى أن هذه الظاهرة قد تكون أكثر شيوعا مما أدركنا.

وقيّمت الباحثة السريرية في مرض السكري ميراي كابتو، من جامعة إدنبرة، المشاركين من سجل إسكتلندي وطني لمرض السكري، الذي يحتوي على بيانات لأكثر من 99.5% من الأشخاص الذين شُخّصوا بالحالة في الدولة.

وحددوا 162316 شخصا تزيد أعمارهم عن 30 عاما يعانون من مرض السكري النوع 2 على أساس قراءات HbA1c (الهيموغلوبين السكري التراكمي)، في نطاق مرض السكري.

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ومن هذه المجموعة، خلال نافذة الدراسة (السنة التقويمية لعام 2019)، دخل ما مجموعه 7710 أشخاص في حالة هدوء وتخفيف الأعراض على أساس قراءة HbA1c الخاصة بهم والتي انخفضت إلى ما دون النطاق السكري البالغ 48 مليمول/مول (6.5%)، وهو ما يمثل حوالي 4.8% من المجموعة.

وكان الأفراد الذين كانوا أكثر عرضة للتخفيف أكبر سنا، وفقدوا الوزن منذ تشخيصهم، ولم يكن لديهم تاريخ من العلاج بخفض الغلوكوز أو جراحة السمنة، وكان لديهم عموما قراءات دم صحية في وقت تشخيصهم.

ويقول الباحثون: "تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة إلى حد معقول من الأشخاص يحققون الشفاء من مرض السكري النوع 2 في الرعاية السريرية الروتينية خارج نطاق التجارب أو إعدادات جراحة علاج البدانة. والآثار المباشرة للممارسة هي أنه يجب التعرف على هؤلاء الأشخاص وترميزهم بشكل مناسب حتى يمكن منحهم الدعم الكافي ومتابعتهم لضمان استمرار الرعاية المتوافقة مع إرشادات إدارة مرض السكري. ومن المهم إدراك أن تخفيف مرض السكري قد لا يكون دائما".

وبالإضافة إلى مساعدتنا في دعم الأشخاص الذين يبدو أنهم نجحوا في التخلص من مرض السكري النوع 2 بمفردهم، يمكن أن تساعد النتائج الباحثين والعاملين الصحيين على تحديد المرضى الذين من المرجح أن يحققوا تخفيف المرض ويحافظوا على وضعهم الصحي الجديد.

ولم يتضح بعد كيف يمكن تطبيق هذه النتائج على المجتمعات في أماكن مختلفة، ولكن هناك شيء واحد مؤكد.. مع وجود تقديرات تتنبأ بأن عدد مرضى السكري يبلغ اليوم 460 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، فإن هذا العدد سيصل إلى حوالي 700 مليون بحلول عام 2045، ونحن بحاجة إلى المزيد من الأفكار حول كيفية معالجة هذا المرض في القريب العاجل.







نتائج البحث في PLOS Medicine.

المصدر: ساينس ألرت