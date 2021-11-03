مركز "غاماليا" الروسي يجد آلية للتعرف على أصحاب شهادات التطعيم المزيفة

أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ أن المركز توصل إلى طريقة من شأنها التعرف على أصحاب شهادات التطعيم المزيّفة ضد "كوفيد – 19".

جاء ذلك على لسانه في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

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وحسب، غينسبورغ، فإن وجود أجسام مضادة لبروتين غشاء الفيروس الغدي Ad26 الذي نادرا ما يكتشف في دم الإنسان يعد مؤشرا جيدا للتطعيم الناجح ضد فيروس كورونا باستخدام لقاحي "سبوتنيك – V " أو "سبوتنيك – لايت". لذلك فإن وجود تلك الأجسام المضادة يدل على أن المريض قد تلقى لقاحا ضد فيروس كورونا.

وفي حال يقول المريض بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة إنه مطعّم وليست لديه مضادات لغشاء الفيروس الغدي Ad26، فيعني ذلك على الأرجح أن شهادته مزيّفة.

وأوضح العالم أن مضادات الفيروس الغدي Ad26 لم تكتشف لدى 80% من المرضى الذين تم نقلهم إلى غرف العناية المركزة والذين أعلنوا أنهم قد خضعوا للتطعيم ضد فيروس كورونا.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف كان قد صرح في وقت سابق أن تزوير شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا يعد أمرا غير مقبول وأضاف أن روسيا تخوض صراعا لا هوادة فيه ضد المحتالين.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا