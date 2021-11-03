كيف نستخدم صودا الخبز في العلاج دون التعرض للتسمم؟

أعلن الدكتور ارتيوم ليونوف، خبير التغذية الروسي، أنه يمكن استخدام صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) في العلاج، و تنظيف الجسم وتخفيف التهاب الحلق.

ويشير الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى إنه يجب استخدام صودا الخبز في العلاج بشكل صحيح.

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ويقول إن "الخصائص المفيدة لصودا الخبز معروفة منذ زمن بعيد. ولهذه المادة تأثير قلوي قوي، لذلك يمكن استخدامها في تنظيف وإزالة السموم من الجسم، ويمكن استخدامها في علاج نزلات البرد. لأنها تساعد في التخلص من البلغم اللزج في الرئتين وتخفف التهاب وألم الحلق".

ولكن يحذر الخبير في الوقت نفسه من الاستخدام الخاطئ لصودا الخبز، مشيرا إلى أن السم يختلف عن الدواء في الجرعة فقط.

لذلك، فإن استخدام صودا الخبز دون حدود يصبح ضارا للجسم ولا يمكن تناول صودا الخبز فترة طويلة ومن دون سبب ووصفة طبية. كونها تسبب اختلالا في التوازن الحمضي القاعدي في الجسم وعملية التمثيل الغذائي أيضا، وتسبب نشوء الحصى في الكلى.

ويقول، "أما استخدام صودا الخبز خارجيا كمنظف للجلد أو الاستحمام مع إضافة الصودا، حيث يمكن القيام بهذه الإجراءات حتى يوميا. يصبح الجلد ناعما بشكل غير عادي، ويتم تطهيره جيدا وعميقا، ويصبح قلويا".

المصدر: نوفوستي