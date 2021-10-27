تقييم فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد الطفرة الجديدة للفيروس التاجي المستجد

أعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن لقاح "سبوتنيك V" يحمي من جميع طفرات الفيروس التاجي المستجد بما فيها الطفرة الجديدة لسلالة "دلتا".





ويشير غينسبورغ في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الأطباء اكتشفوا ثلاث إصابات في موسكو ومقاطعة موسكو بالطفرة الجديدة من سلالة "دلتا"- AY.4.2 .

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و ردا على سؤال عن فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد الطفرات الجديدة لسلالة "دلتا".

قال غينسبورغ، "لقاح "سبوتنيك V" فعال ضد جميع المتغيرات، لأن أيا منها من الناحية الوبائية لم تتفوق على النسخة الأصلية".

ويشير غينسبورغ، إلى أن ظهور الطفرات الجديدة في سلالة "دلتا" مستمر، ومع ذلك لم تظهر طفرة جديدة على الأقل في موسكو، سرعة انتشارها تتجاوز 0.1 بالمئة من النسخة الأصلية.

ويذكر أن وكالة الرعاية الصحية البريطانية UKHSA، كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن المتغير AY.4.2 قد يتميز بسرعة انتشار عالية مقارنة بـ "دلتا".

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تتميز سلالة "دلتا" الهندية B.1.617 التي اكتشفت في أكتوبر 2020 بقصر فترة الحضانة وزيادة الحمولة على الجسم، بالإضافة إلى ذلك تحتاج إلى فترة أطول لإزالتها من الجسم، ما يصبح من الصعب على الأطباء تحديد موعد الشفاء.

وتجدر الإشارة، إلى أن "دلتا" مستمرة في التحور، وهناك بالفعل العديد من الأنواع الفرعية، وأخطرها وفقا للعلماء متغير "دلتا بلس". وإلى الآن لم يحدد المتخصصون حالة AY.4.2 المكتشفة مؤخرًا.

المصدر: نوفوستي