دراسة تؤكد أن "الإيمان بمؤامرات كوفيد" يزيد من خطر التعرض للعدوى!

منذ وقت مبكر من الوباء، انتشرت نظريات المؤامرة حول "كوفيد-19" كالنار في الهشيم، ونشرت كميات هائلة من المعلومات الخاطئة حول الفيروس واللقاحات، وأزهقت أرواحا بشكل مأساوي.

والآن، تسلط دراسة جديدة الضوء على بعض المخاطر الشخصية لنظريات مؤامرة "كوفيد" - توضح كيف يمكن أن تؤثر هذه المعتقدات على سلوك الناس وتتنبأ به، ما قد يمنحهم مزيدا من التعرض لخطر العدوى، وأكثر من ذلك.

ويوضح الباحثون بقيادة المعد الأول وعالم النفس الاجتماعي جان ويليم فان بروين، من جامعة Vrije Amsterdam في هولندا: "حتى لو كانت نظرية المؤامرة غير قابلة للتصديق تماما وفقا للمنطق أو الأدلة العلمية، إذا بدت حقيقية لمن يدركها، فإن لها تأثيرا حقيقيا على المواقف والعواطف والسلوك".

وهذه الظاهرة - وهي أن نظريات المؤامرة لها تأثير في حياة المؤمنين الحقيقيين - أثبتت في العديد من الدراسات، حيث أظهرت أن الطريقة التي يفكر بها الناس تؤثر على سلوكهم بطرق مختلفة.

وأظهرت الأبحاث أن نظريات مؤامرة "كوفيد-19" مرتبطة بمواقف قد تضر بالصحة العامة، مثل دعم أقل للإبعاد الجسدي والإجراءات التقييدية، ونية أقل للحصول على تطعيم.

ومع ذلك، ما يزال من غير الواضح تماما من الأبحاث الحالية كيف أن الإيمان بنظريات مؤامرة "كوفيد-19" يرتبط بصحة الناس ورفاهيتهم في سياق الوباء.

ولاستكشاف ذلك، قام فان بروين وزملاؤه الباحثون باستطلاع 5745 مشاركا في لوحة مرجحة لتقديم عينة كبيرة تمثيلية على المستوى الوطني من السكان الهولنديين.

وفي وقت مبكر من الوباء (أبريل 2020)، طُرح عدد من الأسئلة على المجموعة التي تقيس مستوى إيمانهم بنظريات المؤامرة الخاصة بـ "كوفيد-19" - بما في ذلك ما إذا كانوا يعتقدون أن الفيروس التاجي كان سلاحا بيولوجيا صممه العلماء، مؤامرة لانتزاع حقوق المواطنين أو التغطية على الانهيار الاقتصادي العالمي الوشيك.

وبعد عدة أشهر، مسحت المجموعة نفسها مرة أخرى، للإجابة عن أسئلة حول ما إذا اختُبروا بحثا عن الفيروس، وما إذا كان هذا الاختبار إيجابيا أم سلبيا، وما إذا كانوا انتهكوا لوائح "كوفيد-19"، من بين أشياء أخرى كثيرة.

إقرأ المزيد

وأظهرت النتائج أن الاعتقاد في نظريات المؤامرة لـ "كوفيد-19" توقع مستقبليا انخفاض احتمالية الخضوع للاختبار بحثا عن الفيروس - وهو ما توقعه الباحثون، نظرا لأنه من المتوقع أن يشعر هؤلاء المشاركون بتهديد أقل من الفيروس بشكل عام (نظرا لآرائهم حوله).

ومع ذلك، أظهرت النتائج أيضا أن المشاركين في نظرية المؤامرة كانوا أكثر عرضة للفيروس إذا أجروا اختبار "كوفيد-19"، مقارنة بالمشاركين الذين لم يكن لديهم مثل هذه المعتقدات.

وافتُرضت هذه النتيجة من قبل الباحثين، على أساس أن منظري المؤامرة قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بسبب معتقداتهم حول الفيروس، بينما في الوقت نفسه أقل عرضة للخضوع للاختبار من دون أعراض.

ولم تؤيد البيانات جميع فرضيات الباحثين، ولكن الكثير منها - بمن فيهم أن الأشخاص الذين يعتقدون أن مؤامرات "كوفيد-19" كانوا أكثر عرضة لاستقبال عدد كبير جدا من الزوار في منازلهم أثناء قيود "كوفيد"، ومن المرجح أن يكونوا شاركوا في الحفلات المزدحمة والحانات أو المطاعم.

وبالإضافة إلى ذلك، كان المفكرون التآمريون أكثر عرضة لفقدان الوظائف والدخل أثناء الوباء، وتشير البيانات إلى أنهم كانوا أكثر عرضة لتجربة الرفض الاجتماعي، ربما بسبب آرائهم.

ومع ذلك، هناك حدود للاستنتاجات التي يمكننا استخلاصها من هذه الدراسة. ويؤكد الباحثون أن تجربتهم لا يمكن أن تظهر علاقة سببية (حول أشياء مثل نتائج "كوفيد-19"، وآفاق التوظيف والدوائر الاجتماعية للأشخاص)، لأن العوامل الأخرى غير المقاسة يمكن أن تكون مسؤولة في النهاية عن النتائج التي تظهر في البيانات.

وكتب الفريق: "إن تصديق نظريات المؤامرة في وقت مبكر من الوباء يتنبأ بمجموعة من نتائج الصحة والرفاهية بعد ثمانية أشهر. وتتنبأ معتقدات المؤامرة بمدى تعامل الناس مع تحديات الوباء العالمي، وبالتالي لها آثار كبيرة على الصحة الخاصة والعامة، فضلا عن إدراك الرفاه الاقتصادي والاجتماعي".

وأبلغ عن النتائج في الطب النفسي.

المصدر: ساينس ألرت