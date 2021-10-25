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أخصائي يكشف نوع السرطان الذي لا يلاحظه الرجال

الصحة

أخصائي يكشف نوع السرطان الذي لا يلاحظه الرجال
Gettyimages.ru CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
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أعلن الأكاديمي أندريه كابرين، كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، أن الرجال يصابون بسرطان الثدي أيضا.

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ويشير الأكاديمي في حديث لراديو "موسكو تتحدث"، إلى أن سرطان الثدي يصيب الرجال أيضا وليس النساء فقط. ووفقا له هذا السرطان يصيب الرجال نادرا ولكنه "خبيث جدا".

ويؤكد الأخصائي، على أنه "يجب أن يكون الرجال حذرين، وعليهم بمجرد ظهور الأعراض الأولى، مثل عدم الراحة، وآلام في الغدة الثديية، مراجعة الطبيب الأخصائي فورا. لأنه كلما شخص الطبيب المرض مبكرًا، أفضل".

ويشير الأخصائي إلى أنه وفقا للإحصائيات الروسية الرسمية قضى سرطان الثدي في عام 2020 على حياة 21462 من مجموع 734 ألف امرأة مصابة بهذا النوع من السرطان. وأن 172 رجلا في روسيا أصيبوا بسرطان الثدي.

المصدر: نوفوستي

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