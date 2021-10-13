وزير الصحة الروسي يتحدث عن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد "كوفيد - 19"

يعتقد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن واقع التطعيم ضد "كوفيد - 19" يجب أن يلعب دورا محوريا في الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.

وليس من المهم أي لقاح استخدم للتطعيم ضد "كوفيد - 19"، بل من المهم أن يتم تأكيد فاعلية اللقاح نفسه.

إقرأ المزيد

جاء ذلك على لسان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو في اجتماع مجلس التعاون في مجال الصحة لرابطة الدول المستقلة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن موراشكو قوله:" إن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم يعتبر أمرا حساسا يطال الجميع. وإننا نرى أن واقع التطعيم وفاعلية اللقاح يلعبان دورا محوريا في هذا المجال". وأضاف الوزير أنه من المهم أيضا تجنب تسييس تلك المسألة".

هذا وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بان مسألة الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم قد بُحثت في لقاء عمل عقد بين ممثلي وزارة الصحة الروسية والاتحاد الأوروبي. كما بحثت يوم 2 أكتوبر في جنيف بين الوفدين الروسي والأمريكي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا