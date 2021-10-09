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طبيب روسي يحذر من مخاطر تناول المسكنات

الصحة

طبيب روسي يحذر من مخاطر تناول المسكنات
Sputnik Vladimir Pesnya
الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف
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حذر الطبيب ومقدم أحد البرامج الطبية في التلفزيون الروسي ألكسندر مياسنيكوف من المخاطر التي تحملها معها بعض مسكنات الألم لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

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وفي تصريحات لقناة "روسيا 1" التلفزيونية اليوم السبت قال مياسنيكوف إن الكثير من المسكنات "تسبب حالات وأزمات ارتفاع ضغط الدم ونوبات قلبية، ويمنع تناولها لمرضى القصور القلبي منعا باتا".

وأشار الخبير إلى أن الأدوية من هذا النوع تؤثر سلبا على حالة الأوعية الدموية والكلى، لذا ففي حالة معاناة شخص من حالات مزمنة وصعبة من ارتفاع ضغط الدم فعلى هذا الشخص أن يخضع لفحص كليتيه قبل كل شيء.

كما حذر الطبيب من أن أي عقار مسكن يجب تناوله فقط مع أدوية خاصة بالمعدة تحسبا لإصابة متلقيه بقرحة المعدة.

 

المصدر: "نوفوستي"

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