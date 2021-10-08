طبيبة روسية توضح سببين لارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد - 19" في روسيا

يعود سبب العدد المتزايد من الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في روسيا إلى العواقب الأكثر خطورة التي تسببها سلالة "دلتا" من "كوفيد – 19" مقارنة بسلالات سابقة.

أعلنت ذلك مدير عام مركز " خودانوفا" للمناعة المطورة، لودميلا لابا في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك" الروسية. وقالت:" تتفاقم اليوم نتيجة الإصابة بـ"كوفيد – 19" المشاكل المتعلقة بمرض السكري والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية المعقدة، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

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وأضافت أن هذا الأمر يتسبب بلا شك في العواقب الوخيمة التي تؤدي نهاية المطاف إلى ارتفاع عدد الوفيات المتعلقة بالإصابة بـ"كوفيد – 19".

وأوضحت قائلة إن السكان لم يتكيّفوا بعد مع الفيروس، لكنهم في الوقت ذاته يعاملونه على أنه "مألوف". وقالت إن غالبية السكان في روسيا اليوم يتجاهلون الإجراءات الصحية والوبائية، ما يؤدي إلى زيادة عدد المرضى وارتفاع عدد الوفيات.

ومضت قائلة:" لو تابعنا التقيد بالإجراءات الصحية والوبائية لكان عدد الإصابات أقل، فالسيطرة على الاتصالات تلعب دورا رئيسا على خلفية أي وباء. وإننا لا نسيطر عليها، وهذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث. كما أننا جعلنا فيروس كورونا مألوفا في وقت أقرب مما ينبغي. ومشكلتنا تكمن في الاستخفاف بخطورة الفيروس".

المصدر: لايف